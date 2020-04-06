Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из-за рубежа.

«Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы и отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет вернулся домой», — цитирует его Интерфакс.

Мишустин уточнил, что для этого необходимо подать заявление на портале «Госуслуги».

Также он призвал писать заявления только тех, кому нужно вернуться в Россию «именно сейчас».

Премьер объяснил, что зафиксировано большое число случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но не являлись на посадку и «самолёты летели домой буквально пустыми».

«В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру, и они будут сегодня осуществлены», — заявил он.

Ранее Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса.