Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
- РИА Новости
Он подчеркнул, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из-за рубежа.
«Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы и отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет вернулся домой», — цитирует его Интерфакс.
Мишустин уточнил, что для этого необходимо подать заявление на портале «Госуслуги».
Также он призвал писать заявления только тех, кому нужно вернуться в Россию «именно сейчас».
Премьер объяснил, что зафиксировано большое число случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но не являлись на посадку и «самолёты летели домой буквально пустыми».
«В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру, и они будут сегодня осуществлены», — заявил он.
Ранее Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса.