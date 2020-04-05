Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Меры были перечислены на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета.
Они включают создание единой информационной системы для идентификации возвращающихся из-за рубежа россиян и проработку вопроса компенсации медицинским организациям снижения доходов из-за сокращения прибыли по ОМС.
Также в меры входит обеспечение медучреждений средствами индивидуальной защиты и перевод пациентов из клиник, которые будут обустроены для заражённых коронавирусом, в другие больницы.
Ранее Мишустин поручил Минтрансу и МИД проработать с китайской стороной вопрос целесообразности организации вывоза авиатранспортом граждан КНР.