Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

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Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Меры были перечислены на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета.

Они включают создание единой информационной системы для идентификации возвращающихся из-за рубежа россиян и проработку вопроса компенсации медицинским организациям снижения доходов из-за сокращения прибыли по ОМС.

Также в меры входит обеспечение медучреждений средствами индивидуальной защиты и перевод пациентов из клиник, которые будут обустроены для заражённых коронавирусом, в другие больницы.

Ранее Мишустин поручил Минтрансу и МИД проработать с китайской стороной вопрос целесообразности организации вывоза авиатранспортом граждан КНР.

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