Мишустин поручил проработать вопрос вывоза граждан КНР из России
- РИА Новости
«МИД России, Минтрансу России проработать с китайской стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в поручении премьера, опубликованном на сайте правительства.
Авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено 1 февраля на фоне пандемии коронавируса.
В настоящее время сообщение между двумя странами прервано.
Ранее заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.