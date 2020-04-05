Мишустин поручил проработать вопрос вывоза граждан КНР из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу и МИД проработать с китайской стороной вопрос целесообразности организации вывоза авиатранспортом граждан КНР.

«МИД России, Минтрансу России проработать с китайской стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в поручении премьера, опубликованном на сайте правительства.

Авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено 1 февраля на фоне пандемии коронавируса.

В настоящее время сообщение между двумя странами прервано.

Ранее заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.