Китай поставит России 80 млн медицинских масок
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- РИА Новости
«Это месячные контракты — на поставку в течение апреля — начала мая защитных костюмов типа Tyvek в объёме 1 млн 50 тыс. штук, а также 80 млн штук масок трёхслойных», — цитирует его ТАСС.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
27 марта в Федеральной антимонопольной службе отметили сохранение дефицита медицинских масок в ряде регионов России.