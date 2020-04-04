Китай поставит России 80 млн медицинских масок

Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.

«Это месячные контракты — на поставку в течение апреля — начала мая защитных костюмов типа Tyvek в объёме 1 млн 50 тыс. штук, а также 80 млн штук масок трёхслойных», — цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.

27 марта в Федеральной антимонопольной службе отметили сохранение дефицита медицинских масок в ряде регионов России.