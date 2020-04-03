СК проверит данные о спекуляции медицинскими масками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках нажиться на продаже медицинских масок в российских регионах на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК. «Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране», — указали в ведомстве. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии. 27 марта в Федеральной антимонопольной службе отметили сохранение дефицита медицинских масок в ряде регионов России.