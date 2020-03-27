В ФАС заявили о сохранении дефицита медицинских масок в ряде регионов

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил о сохранении дефицита медицинских масок в ряде регионов России.

«Проблема с масками существует в нашей стране, и не только в нашей стране… Сейчас все предприятия, которые производят маски, перевели на трёхсменный режим работы, они работают и ночью тоже, соответственно, объёмы растут», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент соответствующие ведомства работают с этой ситуацией и в ближайшее время проблема будет решена.

«Минпромторг регулирует соответствующие поставки прежде всего в регионах, мы ожидаем, что в ближайшее время эта проблема должна быть снята», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличат производство дезинфицирующих средств и медицинских масок.