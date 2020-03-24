В Нижегородской области увеличат производство медицинских масок

В Нижегородской области увеличат производство дезинфицирующих средств и медицинских масок. Соответствующее поручение дал губернатор Глеб Никитин.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«К сожалению, ситуация достаточно серьёзная. Мы должны быть готовы к любым сценариям, чтобы сделать всё возможное для охраны здоровья нижегородцев», — сказал Никитин.

По его словам, региону нужно сформировать запас на случай, если потребность в масках и антисептиках вырастет.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.