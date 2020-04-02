В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
  • РИА Новости

«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно (получать. — RT) лицензию, а просто (направить. — RT) запрос, получаете разрешение на производство масок», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.

В связи с этим она поручила сенаторам обсудить с главами регионов возможность производства медицинских масок разными структурами и организациями.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному использованию многоразовых и одноразовых медицинских масок, а также напомнили об их функциях. На сайте ведомства отмечается, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить