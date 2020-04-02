В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
- РИА Новости
«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно (получать. — RT) лицензию, а просто (направить. — RT) запрос, получаете разрешение на производство масок», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.
В связи с этим она поручила сенаторам обсудить с главами регионов возможность производства медицинских масок разными структурами и организациями.
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному использованию многоразовых и одноразовых медицинских масок, а также напомнили об их функциях. На сайте ведомства отмечается, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки.