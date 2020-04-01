В Тверской области планируют увеличить производство средств защиты от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.
Областному Министерству промышленности необходимо проанализировать местные производства, которые могут обеспечить выпуск товаров для индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств.
Несколько предприятий уже перешли на производство востребованной продукции, в том числе Тверская швейная фабрика.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличат объёмы производства медицинского оборудования.
Газета «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.