В Тверской области планируют увеличить производство средств защиты от коронавируса

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил нарастить объёмы производства средств защиты от коронавирусной инфекции.
В Тверской области планируют увеличить производство средств защиты от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Областному Министерству промышленности необходимо проанализировать местные производства, которые могут обеспечить выпуск товаров для индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств.

Несколько предприятий уже перешли на производство востребованной продукции, в том числе Тверская швейная фабрика.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличат объёмы производства медицинского оборудования.

Газета «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.

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