В Тверской области планируют увеличить производство средств защиты от коронавируса

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил нарастить объёмы производства средств защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Областному Министерству промышленности необходимо проанализировать местные производства, которые могут обеспечить выпуск товаров для индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств.

Несколько предприятий уже перешли на производство востребованной продукции, в том числе Тверская швейная фабрика.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличат объёмы производства медицинского оборудования.

Газета «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.