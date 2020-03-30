В Нижегородской области увеличат объёмы производства медоборудования
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время кварцевые излучатели производят на Горьковском заводе аппаратуры связи имени Попова.
Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина и завод им. Петровского разработали бактерицидный рециркулятор и выпустили опытные образцы. В дальнейшем оборудование направят в учебные заведения.
Кроме того, завод им. Петровского работает над созданием опытного образца наркозно-дыхательного аппарата.
«Сейчас мы совместно с промышленными предприятиями прорабатываем возможность изготовления компонентов, которые требуются для выпуска аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — заявил губернатор Глеб Никитин.
Также стало известно, что в Карелии открылись дополнительные лаборатории для выполнения исследований на коронавирус, передаёт портал vesti.ru. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков.
Все три учреждения полностью оборудованы для приёма тех, кто вернулся из-за границы.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан.