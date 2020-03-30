В Нижегородской области увеличат объёмы производства медоборудования

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В Нижегородской области увеличат объёмы производства медицинского оборудования.
В Нижегородской области увеличат объёмы производства медоборудования
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящее время кварцевые излучатели производят на Горьковском заводе аппаратуры связи имени Попова.

Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина и завод им. Петровского разработали бактерицидный рециркулятор и выпустили опытные образцы. В дальнейшем оборудование направят в учебные заведения.

Кроме того, завод им. Петровского работает над созданием опытного образца наркозно-дыхательного аппарата.

«Сейчас мы совместно с промышленными предприятиями прорабатываем возможность изготовления компонентов, которые требуются для выпуска аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Также стало известно, что в Карелии открылись дополнительные лаборатории для выполнения исследований на коронавирус, передаёт портал vesti.ru. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Все три учреждения полностью оборудованы для приёма тех, кто вернулся из-за границы.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан.

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