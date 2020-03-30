Роспотребнадзор напомнил правила использования медицинских масок

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному использованию многоразовых и одноразовых медицинских масок, а также напомнили об их функциях.

На сайте ведомства отмечается, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки.

Сообщается, что «в домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара», при этом «после обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара».

В Роспотребнадзоре напомнили, что «маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контатков, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях».

Подчёркивается, что медицинские маски прежде всего предназначены для тех, кто уже заболел, также маску «должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними».

«Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро», — добавили в ведомстве.

Согласно последним данным, в России коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены 1534 человека.

За сутки в 26 регионах России выявили 270 случаев заражения коронавирусом.