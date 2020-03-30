В России с участием РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

В России при участии учёных Российской академии наук разрабатываются три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина.

Так, по его словам, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова разрабатывается прототип, «поливалентной вакцины против COVID-19, то есть такой, которая бы работала в отношении широкого спектра коронавирусов, не только от нынешнего».

В свою очередь, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, как сообщает Чехонин, идёт разработка вакцины против коронавируса «на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса».

Также Чехонин рассказал о вакцине, разрабатываемой в в Институте общей генетики имени Вавилова, которая, по его словам, «несёт на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину».

Ранее стало известно, что Минздрав России начнёт клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции через пять-шесть месяцев.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.