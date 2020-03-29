Рошаль оценил возможный эффект вакцинации населения от коронавируса

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно эффективности вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Рошаля, результаты вакцинации будут заметны не раньше чем «через год-два» после создания вакцины.

«Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — цитирует его РИА Новости.

Он также выразил мнение, что коронавирус «сам закончит своё агрессивное существование» после получения большинством переболевших иммунитета и вакцинации населения.

«Конкретной таблетки, предупреждающей распространение этой инфекции, нет», — подчеркнул Рошаль.

Ранее стало известно, что Минздрав России начнёт клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции через пять-шесть месяцев.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.