Рошаль оценил возможный эффект вакцинации населения от коронавируса
- РИА Новости
По словам Рошаля, результаты вакцинации будут заметны не раньше чем «через год-два» после создания вакцины.
«Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — цитирует его РИА Новости.
Он также выразил мнение, что коронавирус «сам закончит своё агрессивное существование» после получения большинством переболевших иммунитета и вакцинации населения.
«Конкретной таблетки, предупреждающей распространение этой инфекции, нет», — подчеркнул Рошаль.
Ранее стало известно, что Минздрав России начнёт клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции через пять-шесть месяцев.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.