Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса
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«Сегодня, по расчётам, клинические испытания начнутся ориентировочно где-то через пять-шесть месяцев», — цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, такие сроки называют разработчики.
Также Мурашко заявил, что министерство готовит 27 марта новый выпуск клинических рекомендаций по коронавирусу. Рекомендации включают все доступные на сегодняшний день современные методы.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее, чем через год.