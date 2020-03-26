Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.

«Сегодня, по расчётам, клинические испытания начнутся ориентировочно где-то через пять-шесть месяцев», — цитирует Мурашко ТАСС.

По его словам, такие сроки называют разработчики.

Также Мурашко заявил, что министерство готовит 27 марта новый выпуск клинических рекомендаций по коронавирусу. Рекомендации включают все доступные на сегодняшний день современные методы.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее, чем через год.