Минздрав ускорил регистрацию медизделий для выявления коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Указывается, что Минздрав направил письмо поставщикам, производителям медицинских изделий и в органы исполнительной власти о том, что «при условии соблюдения правил подачи документов для регистрации медизделий, предназначенных для диагностики коронавирусной инфекции, их регистрация будет проводиться в кратчайшие сроки».
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.
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