Минздрав ускорил регистрацию медизделий для выявления коронавируса

Министерство здравоохранения России сообщило, что регистрацию медицинских изделий для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводить в кратчайшие сроки.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указывается, что Минздрав направил письмо поставщикам, производителям медицинских изделий и в органы исполнительной власти о том, что «при условии соблюдения правил подачи документов для регистрации медизделий, предназначенных для диагностики коронавирусной инфекции, их регистрация будет проводиться в кратчайшие сроки».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.

25 марта в правительстве сообщили, что Роспотребнадзору выделено 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса.