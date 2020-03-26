Минздрав ускорил регистрацию медизделий для выявления коронавируса

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Министерство здравоохранения России сообщило, что регистрацию медицинских изделий для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводить в кратчайшие сроки.
Минздрав ускорил регистрацию медизделий для выявления коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Указывается, что Минздрав направил письмо поставщикам, производителям медицинских изделий и в органы исполнительной власти о том, что «при условии соблюдения правил подачи документов для регистрации медизделий, предназначенных для диагностики коронавирусной инфекции, их регистрация будет проводиться в кратчайшие сроки».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.

25 марта в правительстве сообщили, что Роспотребнадзору выделено 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса. 

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