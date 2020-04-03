Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа

Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«С 00:00 мск 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», — говорится в сообщении.

Такая мера, как отмечается, принимается в целях защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев COVID-19 на территории России.

Как сообщили в оперштабе, для возобновления работы по вывозу россиян гражданам нужно заполнить специальную форму на портале «Госуслуг».

Россия с 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение.

Исключение тогда составили полёты, связанные с вывозом россиян из-за рубежа и иностранцев за рубеж, а также полётов, которые осуществляются по отдельным решениям кабмина.

1 апреля в Министерстве иностранных дел России рассказали, что за рубежом находятся 25 тыс. российских граждан, изъявивших желание вернуться на родину.