Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

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Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
  • © Виталий Белоусов/РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты других государств и в обратном направлении», — уточняется в документе.

16 марта правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в России, по последним данным, зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно. Он отметил, что необходимо работать профессионально и на опережение. Российский лидер также поблагодарил всех медиков, борющихся с коронавирусом, отметив, что они сейчас находятся на переднем плане защиты страны.

В Росавиации заявили, что убытки российских авиакомпаний от приостановки полётов могут превысить 100 млрд рублей.

Также сообщалось, что Ростуризм и Росавиация на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 договорились о совместной координации действий авиакомпаний и туроператоров по урегулированию взаимных расчётов.

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