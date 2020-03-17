Росавиация оценила возможные убытки от приостановки полётов

Короткая ссылка
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полётов могут превысить 100 млрд рублей, заявили в Росавиации.
Росавиация оценила возможные убытки от приостановки полётов
  • РИА Новости

«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называется свыше 100 млрд рублей», — цитирует ТАСС главу Росавиации Александра Нерадько.

Также Нерадько заявил, что ведомство фиксирует риски банкротства ряда российских авиакомпаний.

Как сообщалось, Ростуризм и Росавиация на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 договорились о совместной координации действий авиакомпаний и туроператоров по урегулированию взаимных расчётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить