Росавиация оценила возможные убытки от приостановки полётов

Убытки российских авиакомпаний от приостановки полётов могут превысить 100 млрд рублей, заявили в Росавиации.

«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называется свыше 100 млрд рублей», — цитирует ТАСС главу Росавиации Александра Нерадько.

Также Нерадько заявил, что ведомство фиксирует риски банкротства ряда российских авиакомпаний.

Как сообщалось, Ростуризм и Росавиация на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 договорились о совместной координации действий авиакомпаний и туроператоров по урегулированию взаимных расчётов.