В Росавиации предупредили о рисках банкротства авиакомпаний 

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство фиксирует риски банкротства ряда российских авиакомпаний в связи с ограничениями на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, снижение доходов авиаперевозчиков из-за закрытия международных маршрутов, а также расходы в случае снижения курса рубля могут привести к значительным убыткам и трудностям в работе авиакомпаний.

«Фактически возникают риски банкротства авиаперевозчиков в первую очередь и других организаций гражданской авиации, находящихся в сложном финансовом положении», — сказал он.

Также он заявил, что Росавиация выступает с предложением рассмотреть возможность фактического обнуления сборов за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний в районах аэродромов Дальневосточного федерального округа и Арктики, а также на маршрутах организации воздушного движения между ними. В ведомстве заявили, что это позволит уменьшить себестоимость перевозки.

13 марта российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС.