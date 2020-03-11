Ростуризм и Росавиация будут координировать действия на фоне COVID-19
«Участники совещания договорились о координации усилий, направленных на минимизацию потерь обеих сторон. Авиакомпании подтвердили готовность рассматривать в индивидуальном порядке каждый запрос от туроператоров», — приводит РИА Новости сообщение Федерального агентства по туризму.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
11 марта оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России рекомендовал федеральным и региональным властям отменить массовые мероприятия и существенно ограничить командировки госслужащих за границу.