Ростуризм и Росавиация будут координировать действия на фоне COVID-19

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Ростуризм и Росавиация на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 договорились о совместной координации действий авиакомпаний и туроператоров по урегулированию взаимных расчётов.

«Участники совещания договорились о координации усилий, направленных на минимизацию потерь обеих сторон. Авиакомпании подтвердили готовность рассматривать в индивидуальном порядке каждый запрос от туроператоров», — приводит РИА Новости сообщение Федерального агентства по туризму.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

11 марта оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России рекомендовал федеральным и региональным властям отменить массовые мероприятия и существенно ограничить командировки госслужащих за границу.

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