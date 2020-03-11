В России рекомендовано ограничить массовые мероприятия и загранкомандировки
- РИА Новости
«Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов России рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Федеральным министерствам и ведомствам рекомендовано отменить заграничные командировки без неотложной необходимости.
Также оперативный штаб сообщил, что Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавирусной инфекции COVID-19.