Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

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Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
  • Pixabay

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как информирует Интерфакс, ссылаясь на оперштаб, будут выполняться лишь отдельные рейсы. 

Отмечается, что из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно. 

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса у граждан: шесть в Москве и два в Московской области.

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