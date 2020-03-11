Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как информирует Интерфакс, ссылаясь на оперштаб, будут выполняться лишь отдельные рейсы.

Отмечается, что из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса у граждан: шесть в Москве и два в Московской области.