Россия ограничивает въезд иностранных граждан
- АГН «Москва»
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство, ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая.
Отмечается, что такие меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.
При этом ограничения не применяются в отношении дипломатов, водителей грузовиков и лиц, постоянно проживающих в России.
Ранее в российском правительстве заявили о решении закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.
Россия с 16 марта также ограничила авиасообщение со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.