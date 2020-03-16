Россия ограничивает въезд иностранных граждан

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Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россия ограничивает въезд иностранных граждан
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство, ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая.

Отмечается, что такие меры соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

При этом ограничения не применяются в отношении дипломатов, водителей грузовиков и лиц, постоянно проживающих в России.

Ранее в российском правительстве заявили о решении закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей. 

Россия с 16 марта также ограничила авиасообщение со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

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