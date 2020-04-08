Подготовлен предварительный график вывозных рейсов россиян

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Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые остаются за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
Подготовлен предварительный график вывозных рейсов россиян
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Так, на 8 апреля в Москву запланированы два рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка и Мале.

9 апреля компания может доставить в Москву россиян из Денпасара. 10 апреля — из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург.

«В эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки. На 10 апреля в проект графика включены два рейса «Сибири» из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио — Владивосток», — отметили в министерстве.

11 апреля может быть продолжен вывоз граждан из Бангкока. Также возможен рейс Анталья — Москва.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву», — уточнили там.

График окончательно утверждается Оперативным штабом правительства по борьбе с коронавирусом.

По данным Минтранса, около 25,8 тыс. россиян изъявили желание вернуться из-за границы на родину.

Вернуться в страну могут только те, кто зарегистрировался на специальной странице на портале госуслуг.

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