Минтранс назвал число желающих вернуться на родину россиян

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RT
В Министерстве транспорта России заявили, что около 25,8 тыс. россиян изъявили желание вернуться из-за границы на родину. Вернуться в Россию могут лишь те, кто прошёл регистрацию на специальной странице на портале госуслуг.
Минтранс назвал число желающих вернуться на родину россиян
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи России, составляет около 25,8 тыс. человек», — указывается в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что на соответствующие рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из России после 1 января 2020 года.

«Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале госуслуг... На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка Минкомсвязи», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину.

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