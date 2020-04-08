В России разрабатывают национальный стандарт марлевых масок
- Reuters
Об этом сообщили ТАСС в Росстандарте.
«Запущен процесс разработки предварительного национального стандарта «Маски лицевые марлевые», планируемый срок утверждения — июнь 2020 года», — сказали там.
Стандарт является экспериментальным, будет действовать до трёх лет, после чего примут решение о его возможном продлении в качестве национального, отмене или доработке.
«Прочие лицевые маски относятся к санитарно-гигиеническим изделиям, единых требований к которым не установлено», — пояснили в Росстандарте.
Ранее стало известно, что московские следователи проведут проверку сообщений СМИ о продаже в интернете некачественных медицинских масок по завышенным ценам.