В России разрабатывают национальный стандарт марлевых масок

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В России разрабатывается предварительный национальный стандарт марлевых масок, его планируется утвердить в июне 2020 года.
В России разрабатывают национальный стандарт марлевых масок
  • Reuters

Об этом сообщили ТАСС в Росстандарте.

«Запущен процесс разработки предварительного национального стандарта «Маски лицевые марлевые», планируемый срок утверждения — июнь 2020 года», — сказали там.

Стандарт является экспериментальным, будет действовать до трёх лет, после чего примут решение о его возможном продлении в качестве национального, отмене или доработке.

«Прочие лицевые маски относятся к санитарно-гигиеническим изделиям, единых требований к которым не установлено», — пояснили в Росстандарте.

Ранее стало известно, что московские следователи проведут проверку сообщений СМИ о продаже в интернете некачественных медицинских масок по завышенным ценам.

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