СК проверит данные о продаже в интернете некачественных медмасок

Московские следователи проведут проверку сообщений СМИ о продаже в интернете некачественных медицинских масок по завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В сети интернет появляются многочисленные предложения по приобретению масок по завышенным ценам, которые... не обладают защитными свойствами», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, как предупредили в ведомстве, в качестве производителей таких медмасок часто выступают популярные в соцсетях лица, не имеющие отношения к производству медицинской продукции.

Проверка будет проведена по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

В марте компания Facebook временно запретила рекламу медицинских масок во избежание возможных спекуляций на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.