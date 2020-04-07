СК проверит данные о продаже в интернете некачественных медмасок
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- globallookpress.com
«В сети интернет появляются многочисленные предложения по приобретению масок по завышенным ценам, которые... не обладают защитными свойствами», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, как предупредили в ведомстве, в качестве производителей таких медмасок часто выступают популярные в соцсетях лица, не имеющие отношения к производству медицинской продукции.
Проверка будет проведена по поручению главы СК Александра Бастрыкина.
В марте компания Facebook временно запретила рекламу медицинских масок во избежание возможных спекуляций на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.