Кредитная бездна: мировой долг достиг рекордных $255 трлн

Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $255 трлн, или 322% глобального ВВП. В 2019 году рост закредитованности государств был во многом связан с повсеместным снижением процентных ставок, утверждают эксперты. При этом в 2020 году мировая задолженность может значительно увеличиться из-за последствий коронавируса и спада глобальной экономики. По словам аналитиков, текущее положение дел угрожает финансовой стабильности наиболее крупных заёмщиков — США, Японии и еврозоны.

Размер мирового долга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. Как подсчитали в американском Институте международных финансов (IIF), в 2019 году показатель увеличился почти на $10 трлн и составил $255 трлн.

Мировой долг представляет собой общую задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. Согласно оценке экспертов IIF, на сегодняшний день соответствующая сумма более чем втрое превышает размер глобальной экономики.

«В настоящее время мировой долг составляет более 322% глобального ВВП — то есть на 40 процентных пунктов ($87 трлн) выше, чем в начале финансового кризиса 2008 года», — говорится в исследовании организации.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, одной из главных причин роста мировой задолженности стала монетарная политика центральных банков. В 2019 году регуляторы начали синхронно снижать процентные ставки для стимулирования деловой активности и экономического роста. Со временем действия центробанков должны привести к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений. Между тем такие действия рискуют привести к чрезмерной закредитованности стран.

«В условиях пониженных ставок и мягких политик мировых центробанков компании охотно продолжали свою заёмную экспансию. За 2019 год корпорации нарастили кредитный портфель на $2,8 трлн, хотя темпы роста мирового ВВП замедлялись. Иными словами, компании не особо нуждались в финансировании, но их подкупали рекордно низкие процентные ставки», — объяснил в беседе с RT финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

При этом с начала 2020 года мировой долг продолжил уверенно расти из-за развития пандемии коронавируса, отмечают эксперты. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 1,28 млн, более 72 тыс. инфицированных скончались.

Reuters

© Ciro De Luca

Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. Аналитики Азиатского банка развития прогнозируют глобальные потери от пандемии в $4 трлн. На этом фоне Международный валютный фонд уже объявил о начале рецессии в мировой экономике, а эксперты IIF ожидают рост глобального долга до 342% ВВП по итогам года.

«Монетарные власти, такие как ФРС США или Европейский центробанк, пытаются залить свои экономики деньгами, чтобы справиться с последствиями коронавируса. Но в итоге подобная политика может привести к ещё большему кредитному пузырю, который рискует лопнуть в любой момент», — подчеркнул в разговоре с RT исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

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Похожей оценки придерживаются и специалисты IIF. По подсчётам экспертов, в последние 12 лет закредитованность мировых правительств росла интенсивнее долгов населения и бизнеса. Так, с 2007 по 2019 год мировой государственный долг вырос в два раза — с $35 трлн до $70 трлн.

«В условиях стагнации национальных экономик на фоне пандемии вируса власти продолжат наращивать долговые портфели, чтобы выполнить свои социальные обязательства а также поддержать промышленность и бизнес. В результате по итогам 2020 года общий объём мирового долга может вырасти с текущих $255 трлн до $270 трлн», — полагает Сергей Дейнека.

Отметим, что общая задолженность развитых государств составляет порядка $184 трлн (383% ВВП) и более чем в два раза превосходит показатель развивающихся стран — $71 трлн (219% ВВП).

При этом среди развитых стран самую тяжёлую долговую нагрузку испытывают США, Япония и государства еврозоны. По оценке IIF, в Соединённых Штатах задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 327% ВВП страны. В еврозоне значение составляет 391% ВВП, в Японии — 548%.

«Ещё до пандемии развитые страны активно залезали в долги. Такая политика позволяла без особых раздумий тратить деньги на развитие различных предприятий. Но сейчас из-за вируса промышленное производство сократилось более чем на треть, а часть заводов стоит. Как следствие, предприятия не получают прибыль, а объём кредитов остаётся прежним. В итоге правительства встали перед трудным выбором: поддерживать производства деньгами или допустить их банкроства. Оба сценария рискуют обернуться усугублением финансового кризиса», — отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Защита от шоков

Любопытно, что одним из самых низких уровней долга в мире сегодня обладает Россия. По подсчётам IIF, в настоящий момент общий размер долговой нагрузки страны составляет лишь 90% ВВП.

По словам Алексея Коренева, Москва начала заметно снижать зависимость от внешних займов после дефолта 1998 года. Так, вместо получения займов у международных финансовых организаций Россия стала наращивать объём золотовалютных резервов. Такая политика позволила стране создать финансовую подушку безопасности на случай внешних шоков.

«Начиная с 2000-х годов Москва приняла решение досрочно вносить платежи по долгам Международному валютному фонду. Также правительство погасило и другие долговые обязательства, которые остались ему в наследство от СССР. Такая политика позволила нам нарастить стране значительные денежные ресурсы, которые могут помочь пережить кризисное время. Учитывая наблюдаемые тенденции в мировой экономике, финансовой подушки безопасности России хватит на пять или шесть лет», — заключил Коренев.