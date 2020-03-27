«Спад ожидается довольно глубокий»: МВФ объявил о начале рецессии в мировой экономике

Международный валютный фонд объявил о начале рецессии в мировой экономике. Как подчеркнула глава организации Кристалина Георгиева, из-за коронавируса спад может оказаться хуже кризиса 2008—2009 годов и рискует обернуться массовыми банкротствами и ростом безработицы. По словам экспертов, в первую очередь под ударом окажутся торговля, туризм и промышленность. Впрочем, страны G20 уже договорились выделить $5 трлн на преодоление последствий коронавируса. Одновременно аналитики рассчитывают на денежные вливания от глобальных центробанков.

Мировая экономика вошла в фазу рецессии. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году. Оно может оказаться довольно значительным, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — отметила глава МВФ.

Между тем, по её словам, в 2020 году «спад ожидается довольно глубокий». Так, рецессия способна вызвать волну банкротств и потерю большого числа рабочих мест. Подобная ситуация рискует не только помешать восстановлению мировой экономики, но и «разрушить основу общества», считает Георгиева.

Как рассказал в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, по итогам года мировая экономика может либо показать нулевой рост, либо просесть на 0,5%. Одновременно эксперты Института международных финансов (IIF) прогнозируют падение мирового ВВП сразу на 1,5%. Для сравнения, по данным МВФ, в 2009 году спад составил 0,1%.

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«Кризис 2008 года не сопровождался разрушением технологических и логистических цепочек по всему миру, не создавал ситуацию, когда останавливаются производства и перекрываются границы между странами», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусом в мире превышает 509 тыс., из них более 23 тыс. скончались.

Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. Как ранее подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), из-за последствий коронавируса в 2020 году мировая экономика может потерять до $2 трлн. Впрочем, согласно оценке опрошенных RT аналитиков, итоговая сумма окажется в несколько раз выше.

«Только мировая индустрия туризма по итогам года может потерять около $1 трлн и лишиться 50 млн рабочих мест. При этом ещё порядка 60 отраслей экономики так или иначе завязаны на туризме. В результате общие суммарные потери глобальной экономики могут превысить $5 трлн. Как ожидается, объём мировой торговли может сократиться в два раза, а безработица — вырасти на 30—50%», — отметил Павел Сигал.

На фоне обвала мировой торговли может произойти и значительное сокращения глобального производства. Об этом в беседе с RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Самой пострадавшей отраслью глобальной экономики станет торговля. Всё остальное — производство и добыча — пойдёт прицепом вниз, как только провалятся параметры потребления. Очень резко падает спрос на автомобили. Заметно снижается спрос на одежду и обувь — они не нужны, если сидишь дома. Всё это негативно скажется на секторах производства и отразится на ценах на сырьё» — подчеркнула Бодрова.

Накачка деньгами

Как ранее заявляла Кристалина Георгиева, с начала распространения болезни мировые инвесторы вывели с развивающихся рынков порядка $83 млрд. Отток капитала стал крупнейшим за всё время наблюдений. При этом, согласно оценке главы МВФ, для преодоления кризиса развивающимся государствам потребуется $2,5 трлн.

Впрочем, мировые правительства уже отреагировали на угрозу глобального экономического спада. Так, накануне по итогам саммита G20 главы государств договорились вложить в мировую экономику более $5 трлн для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

AFP

«Чтобы смягчить удар по экономике, власти и дальше будут реализовывать масштабные меры поддержки. Впрочем, это может усилить давление на бюджеты государств. В зоне риска окажутся страны, чьи бюджетные системы и ранее находились в условиях повышенного давления, например те же крупнейшие европейские экономики (Италия или Франция). Помимо этого, под угрозой оказываются развивающиеся страны, которые не могут похвастаться значительным запасом макроэкономической прочности», — отметил Антон Покатович.

Помимо финансовой помощи правительств, глобальную экономику могут поддержать и денежные вливания мировых центробанков. Так, например, 23 марта Федеральная резервная система США объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения.

Регулятор планирует в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. Как ожидается, аналогичные меры могут принять и другие центробанки.