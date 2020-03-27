Стоп машина: мировой авторынок может обрушиться почти на четверть в 2020 году

В 2020 году продажи легковых автомобилей в мире могут упасть на 23%. Согласно данным агентства LMC Automotive, по своему масштабу обвал рынка в несколько раз превысит сокращение времён мирового финансового кризиса. Глобальное распространение коронавируса и карантинные меры государств ослабили спрос на транспортные средства и привели к закрытию производств. Одновременно крупные автомобильные компании стали переоснащать свои заводы под создание медицинского оборудования. Как полагают эксперты, сильнее всего продажи легковых машин могут просесть в Китае, США и Европе. Когда стоит ожидать восстановления глобального авторынка — в материале RT.

В 2020 году глобальный авторынок может столкнуться с одним из самых крупных обвалов в истории. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании LMC Automotive.

Согласно исследованию организации, в результате пандемии коронавируса продажи легковых автомобилей в мире рискуют упасть минимум на 15% (с 90,3 млн до 76,6 млн единиц). При этом если активное распространение инфекции продолжится во втором полугодии или же на третий—четвёртый квартал придётся новая вспышка заражения, то по итогам года рынок может обрушиться сразу на 23% — до 69,4 млн.

Как ожидается, темпы падения могут в несколько раз превысить показатели, зарегистрированные в годы мирового финансового кризиса. Тогда с 2007-го по 2009-й продажи легковых автомобилей в мире сократились лишь на 8,7% — с 70 млн до 64 млн.

«Множество производителей комплектующих закрыли свои производства в Европе, Северной Америке и странах Азии, так как для замедления распространения вируса были введены меры, ограничивающие передвижения населения. По всему миру ожидается существенный рост безработицы, что будет негативно сказываться на крупных покупках, таких как транспортные средства», — говорится в исследовании LMC Automotive.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусом в мире превышает 465 тыс., из них более 21 тыс. скончались.

Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры уже спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, производства и пассажирских перевозок в мире. По прогнозу Института международных финансов (IIF), в 2020 году объём глобальной экономики может сократиться сразу на 1,5%.

«Карантинными мероприятиями охвачено более 2,6 млрд людей по всему миру, то есть больше трети населения Земли. Это сказалось не только на автопродажах, но и на всей глобальной экономике. Наиболее остро ситуация с падением спроса на автомобили сейчас наблюдается в Азии, Европе и США», — пояснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Лидеры спада

По оценке LMC Automotive, от общего объёма падения мирового авторынка почти две трети придётся на Китай, Северную Америку и Западную Европу. Даже если глобальную эпидемию коронавируса удастся остановить в первой половине 2020 года, продажи транспортных средств в каждом из трёх регионов сократятся приблизительно на 3 млн.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, в начале 2020 года серьёзным ударом по глобальному авторынку стало падение спроса и производства в Китае, на долю которого приходится почти треть всех продаж транспортных средств в мире. Согласно оценке Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), с января по февраль рынок легковых машин КНР сократился почти на 44%.

По мере распространения коронавируса, в ближайшие месяцы с похожей динамикой могут столкнуться крупнейшие страны — производители автомобилей Европы, а также США. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

«Особенно остро проблема затронет Европу, где ситуация с коронавирусом начала развиваться быстрее, чем в КНР, а карантинные меры были приняты гораздо позже. По итогам февраля, автопром Германии упал почти на 11%, Италии — на 8,8%, Испании — на 6%, а Франция и Великобритании на — 3%. В США режим ЧС уже введён в 12 штатах. Учитывая приближающееся лето и любовь американцев к отпускам на авто, в случае отсутствия позитивных новостей с коронавирусом, продажи также могут заметно сократиться», — пояснил Абрамов.

A General Motors assembly worker works on assembling a V6 engine, used in a variety of GM cars, trucks and crossovers, at the GM Romulus Powertrain plant in Romulus, Michigan, U.S.

Reuters

© Rebecca Cook

На фоне массового введения карантинных мер и закрытия предприятий, крупные автомобильные компании задумались о переоснащении своих заводов для производства медицинского оборудования. В результате выпуск и продажи авто могут дополнительно сократиться по итогам года, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Сейчас всё чаще появляются новости о перепрофилировании ряда заводов по производству автомобилей для нужд сегодняшнего дня. Так, заводы Ford и General Motors в США приступили к выпуску масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких, равно как и Tesla. Схожая история сейчас и во всём остальном мире — заводы Китая и Британии тоже спешно перепрофилируются», — отметил Кричевский в интервью RT.

Вместе с тем уже до конца 2020 года падение мирового рынка может несколько замедлиться по мере восстановления экономики Китая, полагает Артём Деев. За последние несколько недель темпы распространения коронавируса в стране фактически остановились. Более того, 25 марта власти КНР сняли режим карантина с провинции Хубэй, которая изначально была очагом инфекции.

На этом фоне аналитики высоко оценивают вероятность быстрого перезапуска производств в стране. Уже сейчас, по данным министерства промышленности и информационных технологий КНР, 71,7% малых и средних предприятий восстановили экономическую активность.

По оценке LMC Automotive, рост мирового авторынка начнётся только в 2021 году, и объём проданных транспортных средств может увеличиться на 10—12%. Впрочем, как полагают эксперты компании, продажи всё равно будут оставаться ниже уровня 2019-го.