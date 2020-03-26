Эффект пандемии: почему спад мировой экономики из-за коронавируса может оказаться хуже кризиса 2008 года

Глава Всемирной торговой организации прогнозирует, что вызванный коронавирусом спад глобальной экономики может быть масштабнее кризиса 2008 года. Пандемия и массовое закрытие границ спровоцировали снижение товарооборота и пассажирских перевозок, а также ослабили деловую активность в большинстве государств. В результате обвал мирового ВВП может превысить 4% и стать крупнейшим за последние 60 лет. Общие финансовые потери от последствий инфекции аналитики оценивают в $5 трлн. Угрозу рецессии уже признали в США. При этом эксперты опасаются, что как и в 2008 году, масштабный экономический кризис может вновь начаться с американского ипотечного рынка.

В 2020 году спад мировой экономики в результате последствий коронавируса может оказаться хуже финансового кризиса 2008 года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.

«Пандемия, несомненно, очень серьёзно повлияет на экономику, торговлю и, следовательно, на рабочие места и благосостояние людей. Последние прогнозы предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест хуже, чем во время мирового финансового кризиса 12 лет назад», — подчеркнул Азеведо.

Похожую оценку ранее озвучила и глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По её словам, с начала распространения болезни мировые инвесторы вывели развивающихся рынков порядка $83 млрд. Отток капитала стал крупнейшим за всё время наблюдений.

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По прогнозу Института международных финансов (IIF), в 2020 году объём мирового ВВП может сократиться сразу на 4,1%. Согласно статистике Всемирного банка, такой спад глобальной экономики рискует стать самым масштабным за последние 59 лет. Для сравнения, во время мирового финансового кризиса падение составляло лишь 1,68%.

«Кризис 2008 года не сопровождался разрушением технологических и логистических цепочек по всему миру, не создавал ситуацию, когда останавливаются производства и перекрываются границы между странами. Кроме того, объём мирового долга в 2008 году не был таким колоссальным как сейчас. Сегодня сумма почти в три раза превышает объём мировой экономики», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусом в мире превышает 416 тыс., из них более 18 тыс. скончались. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Китае (порядка 82 тыс.), Италии (69,1 тыс.), США (около 52 тыс.), Испании (39,6 тыс.), Германии (31,5 тыс.), Иране (27 тыс.) и Франции (22 тыс.).

Распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. Как ранее подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), из-за последствий коронавируса в 2020 году мировая экономика может потерять до $2 трлн. Впрочем, согласно оценке опрошенных RT аналитиков, итоговая сумма окажется в несколько раз выше.

«Только мировая индустрия туризма по итогам года может потерять около $1 трлн и лишиться 50 млн рабочих мест. При этом ещё порядка 60 отраслей экономики так или иначе завязаны на туризме. В результате общие суммарные потери глобальной экономики могут превысить $5 трлн. Как ожидается, объём мировой торговли может сократиться в два раза, а безработица — вырасти на 30—50%», — отметил Павел Сигал.

По старой памяти

По оценке IIF, в 2020 году ВВП развивающихся государств может просесть на 3,1%, а развитых стран — на 4,8%. При этом наиболее серьёзные потери рискуют понести США и Европа, считают в организации. Так, аналитики прогнозируют снижение ВВП Штатов на 4,9%, а еврозоны — на 5,9%.

«В данный момент наиболее уязвимыми окажутся страны, где обнаружено наибольшее число инфицированных. Кроме того, в зоне риска США, так как в отличие от других стран они гораздо больше зависят от внутреннего потребления. Плюс в Штатах уже были трудности с корпоративным долгом ещё до всей истории с коронавирусом», — отметил в разговоре с RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Угрозу экономической рецессии уже признали и в Вашингтоне. Так, 26 марта глава Федеральной резервной системы США (аналог центробанка) Джером Пауэлл допустил вероятность наступления экономического спада в стране. Ранее аналогичные заявления сделали и крупнейшие банки страны.

«К внутренним проблемам из-за вируса прибавляется негативное воздействие от мирового масштаба пандемии и снижения деловой активности. Например, ведущие американские финансовые компании — Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley — прогнозируют снижение ВВП США в I квартале на 6%, а во II-м — даже на 24—30%. Безработица в стране, по оценке министра финансов Стивена Мнучина, может превысить 20%, что вдвое больше, чем в пик кризиса 2008 года», — рассказал RT главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Reuters

© Andrew Kelly

По последним данным Министерства труда США, за неделю, завершившуюся 21 марта, число первичных заявок на пособие по безработице в стране подскочило почти в 12 раз — до 3,28 млн. Значение стало самым высоким за всю историю наблюдений.

Как объяснил в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, резкий рост безработицы снизит возможности многих заёмщиков платить по кредитам, особенно жилищным. На этом фоне эксперты не исключают, что как и в 2008 году, масштабный экономический кризис может вновь начаться с ипотечного рынка.

Слова специалистов подтверждает и официальная статистика Ассоциации ипотечных банков (MBA) США. По данным организации, за неделю, завершившуюся 20 марта, число заявок на ипотеку в стране обвалилось на 29% — самое крупное падение с 2009 года.