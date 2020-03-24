Валютный разворот: почему экономические меры ФРС США ослабили курс доллара

24 марта курс доллара США к мировым валютам умеренно снижался после резкого роста в последние дни. Удешевление началось после решения американского Федрезерва запустить безлимитную программу количественного смягчения. Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке. Хотя такая политика должна уберечь страну от возможной рецессии, действия регулятора рискуют обернуться разгоном инфляции и ещё большим ослаблением американской валюты в долгосрочной перспективе, полагают эксперты.

Во вторник, 24 марта, российская валюта заметно укрепляется на Московской бирже после ослабления накануне. В середине дня курс доллара снижался на 1,8% — до 78,1 рубля, а курс евро — на 0,6%, до 84,9 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 25 марта составил 78,85 рубля за доллар и 85,43 рубля за евро.

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Наблюдаемое удорожание российской валюты к американской опрошенные RT аналитики связывают с умеренным ослаблением курса доллара на мировом рынке. Соответствующий индекс DXY снижался почти на 1,5% — до 101 пункта. Такие данные приводит международная биржа ICE.

Причиной наблюдаемой динамики опрошенные RT эксперты называют действия Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центробанка страны. 23 марта руководство ФРС объявило о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Для поддержки экономики в условиях коронавируса регулятор планирует в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке.

«Федеральный комитет по операциям на открытом рынке произведёт закупку казначейских ценных бумаг и государственных ипотечных ценных бумаг в количествах, необходимых для поддержания стабильного функционирования рынка и эффективного воздействия кредитно-денежной политики на общие финансовые условия и экономику», — говорится в заявлении Федрезерва.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусом в мире превышает 330 тыс. При этом в США насчитывается свыше 41 тыс. заболевших.

Как подсчитали эксперты Института международных финансов, в результате распространения инфекции и введения карантинных мер США рискуют столкнуться с рецессией. Так, по итогам 2020 года ВВП страны может сократиться на 2,8%.

Как ожидается, политика ФРС должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время действия Федрезерва рискуют привести к ослаблению доллара в долгосрочной перспективе.

«Доллар развернулся к снижению после почти значительного роста к корзине основных валют почти на 10% в предыдущие две недели. На фоне возникшей из-за коронавируса паники на рынках инвесторы массово скупали доллары. Теперь же срезание процентных ставок до нуля и объявление о начале безлимитных покупок корпоративных облигаций заложило основы для ослабления спроса на доллар», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

Напомним, Федрезерв активно проводил политику количественного смягчения после начала кризиса 2008 года. Для стимулирования национальной экономики регулятор включил печатный станок и на выпущенные деньги скупал ценные бумаги. В результате с 2008 по 2015 год стоимость приобретённых активов на балансе ФРС выросла с $8,9 млрд до $4,5 трлн. Такие данные представлены на официальном сайте регулятора.

В 2017 году ФРС объявила о программе количественного ужесточения и начала продавать активы со своего баланса. К сентябрю 2019-го сумма имеющихся в ФРС ценных бумаг опустилась до $3,7 трлн. Впрочем, с начала осени регулятор вновь начал скупать облигации, и на сегодняшний день объём активов на балансе регулятора приблизился к $4,67 трлн.

«Ещё в начале марта баланс ФРС составлял около $4,3 трлн — около 20% от ВВП США, что уже достаточно много. Тем не менее эта сумма может легко увеличиться как минимум в два раза», — отметил в разговоре с RT директор Академии управления финансами Арсений Дадашев.

Фондовый оптимизм

Мировые инвесторы позитивно отреагировали на решение ФРС США. Так, после продолжительного падения в последние несколько недель на торгах 24 марта биржевые котировки большинства стран мира демонстрировали уверенный рост.

По итогам азиатской сессии индикатор Шанхайской биржи SSE Composite вырос на 2,34%, а японский Nikkei — на 7,13%. При этом в ходе торгов на европейских площадках французский индекс CAC 40 рос на 7%, английский FTSE 100 — на 6,8%, а немецкий индекс DAX — на 9,2%.

Аналогичную динамику показали и американские биржевые котировки. В начале торгов промышленный индекс Dow Jones прибавлял порядка 9%, корпоративный S&P 500 — 7,7%, а высокотехнологичный NASDAQ — 6,7%.

«ФРС предпринимает всё возможное, чтобы не рухнули долговые рынки. Такие действия влияют на настроения глобальных инвесторов. Поэтому игроки восприняли заявление ФРС как позитивный тренд, что привело к росту биржевых котировок и целого ряда валют», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Хотя активная закачка денег в финансовую систему США должна поддержать экономику и рынки, действия регулятора помимо ослабления доллара рискуют привести к резкому скачку инфляции в стране.

«Снижение производства в США на фоне роста денежной массы может спровоцировать инфляционные риски. Есть вероятность резкого скачка роста потребительских цен, и это может случиться в самый неожиданный момент», — заключил Александр Абрамов.