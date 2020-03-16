Финансовая вакцина: зачем ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, снизила процентную ставку до 0—0,25% годовых. В последний раз американский регулятор опускал значение до такого низкого уровня во время мирового финансового кризиса 2008 года. Одновременно Федрезерв объявил о запуске печатного станка и скупке облигаций на сумму $700 млрд. Как ожидается, действия ФРС должны успокоить панику на мировых рынках из-за коронавируса, но при этом могут ослабить позиции доллара на международной арене.

ФРС США снизила базовую ставку с 1—1,25% до 0—0,25% годовых. Топ-менеджмент американского регулятора принял такое решение в рамках борьбы с растущей угрозой пандемии коронавируса для экономики.

«Последствия коронавируса окажут воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0—0,25%», — говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Отметим: согласно последним оценкам, общее число заражённых коронавирусом в мире приближается к 170 тыс., из них более 6,5 тыс. скончались. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Китае (порядка 81 тыс.), Италии (около 25 тыс.), Иране (14 тыс.), Южной Корее (более 8,2 тыс.), Испании (7,7 тыс.) и Франции (5,9 тыс.).

Распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире, а также вызвало рекордное падение фондовых рынков. На этом фоне эксперты не исключают наступления новой глобальной рецессии уже в 2020 году.

«Поскольку медицина пока не может остановить коронавирус, финансовую вакцину срочно вводит ФРС. Регулятор уменьшает ставку своего кредитования, чтобы более дешёвые кредиты стимулировали вложения в производство, увеличивали спрос и снижали нагрузку по займам. Уменьшение стоимости заимствований делает и более привлекательными инвестиции в акции, что призвано помочь фондовому рынку», — объяснил RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Напомним, в последний раз ФРС США опускала свою ставку до 0—0,25% годовых ещё во время мирового финансового кризиса 2008 года. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста в период рецессии: кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти.

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Курс на повышение процентной ставки американский центробанк взял только с декабря 2015 года. Такое ужесточение политики принималось для защиты экономики от перегрева. Рост ставок традиционно повышает стоимость заимствований для американского бизнеса и несколько ослабляет общую экономическую активность в стране.

Между тем признаки нового экономического замедления заставили ФРС прекратить ужесточение своей политики. В результате на фоне опасений очередной рецессии с августа 2019-го ФРС вновь взяла курс на снижение ставки.

Накачка деньгами

Помимо рекордного снижения ставки, ФРС также объявила о переходе к политике количественного смягчения. Регулятор планирует дополнительно закупить облигации на сумму $700 млрд.

Напомним, Федрезерв активно проводил политику количественного смягчения после начала кризиса 2008 года. Для стимулирования национальной экономики регулятор включил печатный станок и на выпущенные деньги скупал ценные бумаги. В результате с 2008 по 2015 год стоимость приобретённых активов на балансе ФРС выросла с $8,9 млрд до $4,5 трлн. Такие данные представлены на официальном сайте регулятора.

В 2017 году ФРС объявила о программе количественного ужесточения и начала продавать активы со своего баланса. К сентябрю 2019-го сумма имеющихся в ФРС ценных бумаг опустилась до $3,7 трлн. Впрочем, с начала осени регулятор вновь начал скупать облигации. На сегодняшний день объём активов на балансе регулятора уже достиг $4,3 трлн и в скором времени может вырасти до $5 трлн.

«Путём скупки облигаций ФРС вливает в финансовую систему денежные средства. Такие действия должны поддержать финансовую стабильность в период неопределённости», — рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Одновременно Федрезерв договорился с пятью центробанками (с банками Канады, Англии и Японии, а также с ЕЦБ и Швейцарским нацбанком) упростить процедуру взаимного предоставления друг другу кредитов через так называемые валютные свопы.

«Центральные банки договорились снизить ставку существующих своп-линий в долларах США на 25 базисных пунктов», — говорится в распространённом совместном сообщении регуляторов.

Согласно условиям своп-контрактов, страны покупают друг у друга валюту и через определённое время продают обратно по фиксированному курсу. Такие операции позволяют регуляторам избегать нехватки наличных денег.

«В случае, если будут возникать стрессовые ситуации с нехваткой средств у кредитных организаций перечисленных стран, они смогут оперативно предоставить друг другу доллары для поддержания стабильности», — добавил Абрамов.

Нервная реакция

Хотя решение ФРС США должно было успокоить мировых инвесторов и поддержать фондовые рынки, 16 марта торги на международных площадках сопровождаются массовым обвалом котировок. По итогам азиатской сессии индикатор Шанхайской биржи SSE Composite опустился на 3,4%, а японский Nikkei — на 2,46%. При этом в ходе торгов на европейских площадках французский индекс CAC 40 снижался на 8,25%, английский FTSE 100 — на 6%, а немецкий индекс DAX — на 7%.

«В целом решение ФРС о вливании ликвидности не обнадёжило, а напугало рынки. Инвесторы восприняли эту информацию как признание начала рецессии в глобальной экономике», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Впрочем, как полагают аналитики, со временем действия Федрезерва всё же смогут поддержать мировую финансовую систему и ослабить влияние распространения COVID-19 на глобальную экономику. Вместе с тем политика регулятора может ослабить позиции доллара.

«ФРС США поддерживает глобальную финансовую систему программой количественного смягчения и снижением ставки. Подобные меры ослабляют национальную валюту, но должны снизить негативный эффект от последствий пандемии коронавируса», — заключил Вячеслав Абрамов.