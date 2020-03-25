Финансовая прочность: почему Moody's положительно оценило устойчивость России к внешним шокам

Российская экономика остаётся менее восприимчивой к резкому обвалу мировых цен на нефть, нежели большинство стран — экспортёров сырья. Об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Moody's. Cвою оценку специалисты объясняют плавающим обменным курсом и высоким объёмом денежных резервов России. Как ожидается, в 2020 году дефицит бюджета страны составит менее 1%, а в 2021-м доходы казны могут вновь превысить расходы. В то же время Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны Ближнего Востока рискуют столкнуться с резким увеличением госдолга и сокращением бюджетных трат.

Россия менее уязвима для внешних экономических шоков, чем большинство экспортёров нефти. К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

Ключевым залогом стабильности российской экономики специалисты считают высокий объём накопленных резервов. По последним данным Центробанка, на сегодняшний день сумма золотовалютных запасов страны достигла максимальной отметки с середины 2008 года и превысила $581 млрд.

«Ещё на конец 2019 года резервы покрывали 90% общего внешнего долга страны, в то время как в предыдущий кризис 2014 года показатель не превышал 55%», — подчёркивают эксперты Moody's.

Более того, аналитики также отмечают положительное влияние бюджетного правила, которое позволило снизить влияние нефтяных цен на экономику. В результате даже на фоне обвала сырьевых котировок дефицит бюджета России по итогам 2020 года не превысит 1%, полагают экономисты.

«Бюджетное правило, которое помогает России уменьшить экономическую нестабильность из-за колебаний цен на нефть, позволило сохранить финансовые резервы. При этом сейчас средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)... хватит на то, чтобы покрыть любой дефицит доходов от нефтяной отрасли и сохранить финансовую прочность России», — говорится в исследовании агентства.

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Похожей позиции придерживаются и в Министерстве финансов страны. По данным ведомства, на начало марта объём ликвидных средств ФНБ превысил 10,1 трлн рублей (9,2% ВВП). Согласно оценке Минфина, имеющихся средств достаточно для покрытия выпадающих доходов бюджета от снижения цен на нефть до $25—30 за баррель в течение следующих 6—10 лет.

«Масштабные объёмы резервов создают базис, который позволяет сохранить экономическую стабильность даже при низких ценах на нефть. На этом фоне в 2020 году российский бюджет ждёт незначительный дефицит, но уже в 2021-м доходы государственной казны могут вновь превысить расходы», — рассказал в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Помимо накопленных резервов, от внешних шоков экономику защищает денежная политика Центробанка, считают эксперты. Напомним, в 2014 году регулятор перешёл к плавающему валютному курсу. Таким образом, на сегодняшний день динамика курса рубля определяется соотношением спроса на иностранную валюту и её предложения на рынке.

«Плавающий курс действует в качестве встроенного стабилизатора, который позволяет сглаживать потери от снижения нефтяных котировок. Так, курс нацвалюты сейчас испытывает на себе давление из-за нестабильности цен на энергосырьё, но всё равно курс стал менее подвержен внешним шокам. Поэтому мы не исключаем, что после снижения паники инвесторов курс доллара в долгосрочной перспективе может вернуться к уровню 71—75 рублей», — добавил Покатович.

Позитивным фактором для российской экономики стало и то, что бюджет страны в меньшей степени зависит от нефтяных доходов, нежели у других стран — экспортёров углеводородов. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«В отличие от многих других экспортёров нефти, у которых до 70—80% всех доходов в бюджет приходится на нефть, в российском бюджете доля энергосырья составляет около 40%. У нас серьёзный вклад вносит лесная и деревообрабатывающая промышленность, а также металлургия», — пояснил эксперт.

Долговые петли

Согласно прогнозу Moody's, по итогам 2020 года стоимость нефти марки Brent в среднем составит $40—45, а в 2021-м может вырасти до $50—55. Впрочем, даже возможное удорожание энергосырья не решит бюджетных проблем стран ОПЕК, уверены эксперты.

«Мы ожидаем, что большинство государств, экспортирующих нефть и газ, не смогут полностью компенсировать падение доходов, что приведёт к росту их суверенного долга. Так, уже сейчас мы прогнозируем рост госдолга Саудовской Аравии выше 30% ВВП, а Омана — более 70%», — говорится в отчёте агентства.

В результате падения цен на энергосырьё Саудовская Аравия уже начала сокращать расходы бюджета на 2020 год. Об этом ранее заявлял министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан. По его словам, властям пришлось сократить финансирование части статей бюджета примерно на $13,3 млрд.

«Порог бездефицитного бюджета для Эр-Рияда составляет $83 за баррель, поэтому при текущих ценах на нефть для страны складывается неблагоприятная ситуация. При этом они в попытках стабилизировать ситуацию начали предоставлять скидки покупателям для того, чтобы нарастить свою долю на рынке. Впрочем, саудиты не в первый раз предпринимают такую попытку, но не думаю, что она увенчается успехом», — отмечал ранее в интервью RT экономист Saxo Bank Кристофер Дембик.

В текущих условиях решением экономических проблем королевства могло бы стать перезаключение сделки ОПЕК+, считает Алексей Коренев. В противном случае увеличение нефтедобычи крупнейшими странами-экспортёрами рискует ещё больше обрушить стоимость сырья.

«Рост предложения приведёт к падению цены, поэтому саудиты всё равно столкнутся с ростом дефицита бюджета, который сейчас составляет 9,2% ВВП. В результате при длительной ценовой войне Саудовская Аравия понесёт наиболее существенные потери. Если Россия благодаря денежным резервам может гораздо дольше терпеть низкие цены и не вступать в переговоры, то для саудитов такая же позиция губительна», — отмечает эксперт.

Более того, нестабильная ситуация на нефтяном рынке рискует ударить по бюджетам более мелких экспортёров сырья на Ближнем Востоке. В первую очередь речь идёт о Кувейте, Ираке и Бахрейне, считают аналитики.

«В этих странах бюджет полностью формируется из нефтяных доходов. В Кувейте и Бахрейне туризм и международная торговля находятся в зачаточном состоянии и не могут, как в соседних ОАЭ, служить инструментом для дополнительных доходов. В Ираке же ситуация усугубляется политической нестабильностью», — объяснил Коренев.