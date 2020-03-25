Балансирующие факторы: курс доллара опустился до 77 рублей

В среду, 25 марта, курс доллара на Московской бирже впервые за неделю опустился ниже 77 рублей, после чего несколько вырос — до 78,4 рубля. Неоднозначную динамику на валютном рынке эксперты объясняют неопределённостью цен на нефть. Если в начале торгов котировки росли до $28 за баррель, то уже во второй половине дня снизились до $26. Впрочем, поддержку рублю оказывают действия Центробанка, а также оптимизм инвесторов на глобальном финансовом рынке. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В среду, 25 марта, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 1,7% — до 76,9 рубля, а курс евро — на 1,3%, до 83,4 рубля. Впрочем, уже во второй половине дня значения несколько выросли — до 78,4 и 84,7 рубля соответственно.

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Официальный курс валют Центробанка на 26 марта установлен на уровне 77,79 рубля за доллар и 84,15 рубля за евро.

По словам аналитиков, влияние на колебание курса оказала неопределённость мировых цен на нефть. В начале сессии стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 4% — до $28 за баррель. Впрочем, уже во второй половине дня котировки опустились до $26.

«Сегодня стоимость нефти колеблется вблизи отметки $27 за баррель Brent. Такая цена не привносит значимых драйверов роста российской валюте, но при этом и не даёт сильно ослабевать в паре с долларом и евро», — пояснил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Более того, согласно оценке директора офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, в ближайшее время котировки ещё могут восстановиться до уровня $30—35 за баррель. Как отмечает эксперт, во многом изменение цен будет зависеть от действий стран ОПЕК+ и темпов распространения коронавируса в мире. Тем не менее в пользу сырьевых цен может сыграть ожидаемое восстановление производства в Китае.

«8 апреля ожидается отмена карантина в Ухани, будет запущено производство, что может в перспективе повысить спрос на нефтепродукты», — добавил Абрамов.

При этом российскую валюту поддерживает улучшение настроений на глобальном финансовом рынке. По словам Абрамова, мировые инвесторы положительно отреагировали на меры властей США по стимулированию экономики в условиях коронавируса. В результате массовая паника на фондовых биржах остановилась, игроки стали активнее инвестировать в рисковые активы, а спрос на доллары снизился.

«Рынки получили порцию позитивных новостей. Так, ФРС США планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке, а власти Штатов согласовали пакет мер по стимулированию экономики на $2 трлн. Всё это ослабило американскую валюту на мировом рынке и, в частности, оказало поддержку рублю», — пояснил Абрамов.

Более того, удешевление нацвалюты сдерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли.

За последние две недели ЦБ нарастил ежедневный объём продаж иностранной валюты с 3,6 млрд до 13,8 млрд рублей. Одновременно в пользу нацвалюты и финансовой системы в целом сыграли действия Центробанка по поддержке бизнеса, считает Артём Деев.

«В частности, регулятор оставил на прошлой неделе ключевую ставку на уровне 6% годовых, а также обеспечивает рынки рублёвой и валютной ликвидностью. Было принято решение об отсрочке налоговых взысканий для авиаперевозчиков и туроператоров, расширены программы кредитования малых и средних предприятий и временно приостановлены проверки предпринимателей», — отметил Деев.

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© Aleksey Ivanov / TV Zvezda

Как объяснил в разговоре с RT главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман, на фоне резкого ослабления нацвалюты в последние несколько недель многие эксперты не исключали возможности повышения ключевой ставки ЦБ по итогам мартовского заседания. Впрочем, в самом ЦБ такую меру сочли преждевременной.

«Повышение ставки могло бы восприниматься рынком как неуверенность ЦБ в удержании ситуации после резкого ослабления рубля. Кроме того, это усложнило бы условия и для бизнеса, сделав кредиты дороже в непростой ситуации. Поэтому спокойное компромиссное решение ЦБ поддержало российскую валюту», — объяснил Гойхман.

В целом опрошенные RT аналитики не ожидают значительного ослабления рубля в краткосрочной перспективе. Более того, эксперты считают возможным укрепление нацвалюты во второй половине года.