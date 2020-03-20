«Сигнал для участников рынка»: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

В пятницу, 20 марта, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Своё решение топ-менеджмент регулятора объяснил возросшими инфляционными рисками из-за влияния коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля. Тем не менее Банк России полностью оправдал прогнозы экспертов и финансистов, поэтому реакция игроков валютного рынка была нейтральной. Как полагают аналитики, уже в апреле ЦБ может возобновить снижение ставки. Как при этом могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В пятницу, 20 марта, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляционные риски, возникшие из-за негативного влияния внешних факторов на экономику страны.

«В феврале — марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, с начала марта на фоне глобального распространения коронавируса и распада сделки ОПЕК+ нефтяные цены обрушились почти в два раза. В частности, стоимость энергосырья марки Brent в моменте опускалась ниже отметки $25 за баррель — впервые с 2003 года.

Резкое удешевление нефти спровоцировало ослабление российской валюты. Так, курс доллара ненадолго поднимался до 81,9 рубля, а курс евро — до 89,6 рубля. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё в начале 2016 года.

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Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, из-за временного ослабления рубля инфляция в 2020 году приблизится к цели в 4% более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее.

«Динамика финансовых рынков, риски возможного дальнейшего снижения цен на нефть влияют на инфляционные и девальвационные ожидания. Здесь важно не допустить раскручивания инфляционной спирали», — отметила Набиуллина во время пресс-конференции.

По её словам, уже до конца года инфляция может ненадолго превысить целевой уровень, но уже в 2021-м значение вернётся к отметке 4%.

Напомним, последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в феврале. Тогда регулятор снизил её с 6,25 до 6% годовых и объяснил это решение резким замедлением инфляции.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 24 апреля. Как рассказал RT генеральный директор УК «Спутник — управления капиталом» Александр Лосев, уже в по итогам апрельской встречи регулятор может вновь снизить ключевую ставку.

«Низкие процентные ставки — это долгосрочный мировой тренд, который направлен на поддержание деловой активности и стимулирование внутреннего спроса. Поэтому Центробанк после стабилизации курса нацвалюты с большей долей вероятности продолжит уменьшать ставку, и к концу года мы можем увидеть снижение показателя до уровня 5—5,5% годовых», — полагает аналитик.

Reuters

© Maxim Shemetov

Опрошенные RT эксперты высоко оценивали вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 6% годовых. По словам портфельного управляющего QBF Дениса Иконникова, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России. Поэтому действия ЦБ в краткосрочной перспективе будут оказывать нейтральное влияние на рубль.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта демонстрировала небольшое укрепление на Московской бирже. Курс доллара США снижался на 1,5%, до 78 рублей, а курс евро — на 1%, до 83,8 рубля. Впрочем, уже на вечерних торгах значения выросли до 78,85 и 84,66 рубля соответственно.

Официальный курс валют Центробанка на 21 марта составил 78,04 рубля за доллар и 84,16 рубля за евро.

«Сохранение ставки ЦБ РФ было во многом ожидаемо участниками рынка, в связи с чем не оказало значительного влияния на курс рубля. Тем не менее это может служить сигналом для участников рынка, что текущая нестабильность под контролем, в связи с чем нет необходимости в изменении монетарной политики», — объяснил Иконников.

Как рассказал RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, во многом колебания рубля на торгах пятницы связаны с неоднозначной динамикой цен на нефть. В начале торгов стоимость сырья Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 7%, до $30,6 за баррель, но уже во второй половине дня опустилась до $28,3.

«Нефтяные котировки оказывают давление на рубль и препятствуют его укреплению. Поэтому в отсутствие восстановления цен на сырьё курс доллара в ближайшее время, скорее всего, продолжит находиться вблизи отметки в 78,8 рубля», — пояснил аналитик.

Между тем опрошенные RT эксперты не исключают восстановления российской валюты уже к концу весны. Во многом дальнейшая динамика рубля будет зависеть от динамики сырьевых котировок и возможных переговоров между бывшими странами — участницами сделки ОПЕК+.

«Если России и Саудовской Аравии всё же удастся найти компромисс в целях достижения баланса на рынке нефти в условиях снижения спроса из-за коронавируса, то рубль может укрепиться к концу весны. В случае восстановления цен на нефть до $40 за баррель курс доллара может вернуться к уровню 75 рублей, а курс евро — к отметке 81 рубль», — заключил Денис Иконников.