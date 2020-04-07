В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

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RT
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Начаты сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новым коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости.

Исследования будут проводиться по письменному согласию пациентов с коронавирусной инфекцией в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна.

Ранее ФМБА представило схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний на основе применения препарата «Даларгин», который применяется при отёке лёгких.

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