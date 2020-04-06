ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии
- РИА Новости
«Для разработки схемы лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний... была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных (директор — профессор В.Н. Каркищенко). Через 72 часа эксперимента все 100% животных погибали от развития тяжёлого интерстициального отёка легких и альвеолита», — сообщили в агентстве.
При этом введение «Даларгина» позволяло в 3,9 раза снизить выброс провоспалительных цитокинов и существенно повышало выживаемость животных.
«Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных», — уточнили там.
ФМБА уже начинает клинические исследования «Даларгина» при тяжёлых коронавирусных пневмониях, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью.
«Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком лёгких, даёт надежду на его эффективность при самых тяжёлых формах новой коронавирусной инфекции у людей», — отметила руководитель агентства Вероника Скворцова.
28 марта ФМБА представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».
Также Скворцова рассказала, что в России создали опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, которые позволят одновременно вентилировать лёгкие нескольких пациентов.