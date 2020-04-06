ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний на основе применения препарата «Даларгин», который применяется при отёке лёгких.
ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии
  • РИА Новости

«Для разработки схемы лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний... была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных (директор — профессор В.Н. Каркищенко). Через 72 часа эксперимента все 100% животных погибали от развития тяжёлого интерстициального отёка легких и альвеолита», — сообщили в агентстве.

При этом введение «Даларгина» позволяло в 3,9 раза снизить выброс провоспалительных цитокинов и существенно повышало выживаемость животных.

«Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных», — уточнили там.

ФМБА уже начинает клинические исследования «Даларгина» при тяжёлых коронавирусных пневмониях, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью.

«Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком лёгких, даёт надежду на его эффективность при самых тяжёлых формах новой коронавирусной инфекции у людей», — отметила руководитель агентства Вероника Скворцова.

28 марта ФМБА представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

Также Скворцова рассказала, что в России создали опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, которые позволят одновременно вентилировать лёгкие нескольких пациентов.

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