ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний на основе применения препарата «Даларгин», который применяется при отёке лёгких.

«Для разработки схемы лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний... была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных (директор — профессор В.Н. Каркищенко). Через 72 часа эксперимента все 100% животных погибали от развития тяжёлого интерстициального отёка легких и альвеолита», — сообщили в агентстве.

При этом введение «Даларгина» позволяло в 3,9 раза снизить выброс провоспалительных цитокинов и существенно повышало выживаемость животных.

«Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных», — уточнили там.

ФМБА уже начинает клинические исследования «Даларгина» при тяжёлых коронавирусных пневмониях, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью.

«Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком лёгких, даёт надежду на его эффективность при самых тяжёлых формах новой коронавирусной инфекции у людей», — отметила руководитель агентства Вероника Скворцова.

28 марта ФМБА представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

Также Скворцова рассказала, что в России создали опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, которые позволят одновременно вентилировать лёгкие нескольких пациентов.