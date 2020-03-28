ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса

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Федеральное медико-биологическое агентство представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».
ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учётом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата «Мефлохин», — говорится в сообщении.

Данная схема предложена для включения в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавируса.

Кроме того, началась разработка схемы профилактики коронавирусной инфекции на основе «Мефлохина».

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — цитирует пресс-служба главу ФМБА Веронику Скворцову.

Ранее Минздрав России расширил список возможных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.

В частности, к ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов, а также находящиеся на стадии клинических испытаний умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

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