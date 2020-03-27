В России создали опытные образцы новых аппаратов ИВЛ

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В России создали опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, которые позволят одновременно вентилировать лёгкие нескольких пациентов.
В России создали опытные образцы новых аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

Об этом в эфире Первого канала заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«За эту неделю благодаря командной работе учреждений Федерального медико-биологического агентства, прежде всего Центра Бурназяна, и госкорпорации «Ростех», корпорации «Швабе» нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до трёх-четырёх пациентов», — сообщила Скворцова.

Ранее российский кабмин выделил Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране есть 40 тыс. аппаратов ИВЛ, которые могут быть необходимы тяжелобольным пациентам при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

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