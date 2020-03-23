Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

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Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Как отмечается, меры приняты в целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Предполагается закупка не менее 5,7 тыс. аппаратов, следует из документа.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране есть 40 тыс. аппаратов ИВЛ, которые могут быть необходимы тяжелобольным пациентам при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

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