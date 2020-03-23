Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Как отмечается, меры приняты в целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Предполагается закупка не менее 5,7 тыс. аппаратов, следует из документа.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране есть 40 тыс. аппаратов ИВЛ, которые могут быть необходимы тяжелобольным пациентам при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.