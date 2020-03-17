Голикова: в России есть 40 тысяч аппаратов ИВЛ

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России есть 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые могут быть необходимы тяжелобольным пациентам при лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Голикова: в России есть 40 тысяч аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

«Учитывая все возможные варианты развития событий, нами проинвентаризированы все имеющиеся ресурсы для целей оказания помощи при коронавирусной инфекции. Готовы к использованию более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что дополнительно правительство выделило средства на закупку свыше 500 аппаратов ИВЛ.

Также Голикова заявила, что по состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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