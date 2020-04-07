Путин подписал указ о мерах поддержки семей с детьми

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
Путин подписал указ о мерах поддержки семей с детьми
  • РИА Новости

В нём постановляется произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей проживающим в России лицам, которые имеют право на меры господдержки, предусмотренные законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, имеющего гражданство Российской Федерации», — говорится в документе.

Правительству поручается обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, а также определить порядок и условия осуществления соответствующих выплат.

ПФР поручено обеспечить осуществление ежемесячных выплат.

В конце марта Путин в обращении к гражданам в связи с распространением коронавируса заявил, что семьям, имеющим право на маткапитал, предлагается в ближайшие три месяца выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет. 

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