Путин подписал указ о мерах поддержки семей с детьми
- РИА Новости
В нём постановляется произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей проживающим в России лицам, которые имеют право на меры господдержки, предусмотренные законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
«Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, имеющего гражданство Российской Федерации», — говорится в документе.
Правительству поручается обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, а также определить порядок и условия осуществления соответствующих выплат.
ПФР поручено обеспечить осуществление ежемесячных выплат.
В конце марта Путин в обращении к гражданам в связи с распространением коронавируса заявил, что семьям, имеющим право на маткапитал, предлагается в ближайшие три месяца выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет.