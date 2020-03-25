Путин предложил поддержать семьи с детьми выплатами по 5 тысяч рублей
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«Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно», — сказал глава государства.
Такая поддержка особенно важна для семей, где дети в настоящее время не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за детьми, добавил президент.
Во время выступления с обращением к россиянам 25 марта Владимир Путин также предложил увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.