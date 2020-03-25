Путин предложил поддержать семьи с детьми выплатами по 5 тысяч рублей

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Российским семьям, имеющим право на маткапитал, предлагается в ближайшие три месяца выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
Путин предложил поддержать семьи с детьми выплатами по 5 тысяч рублей
  • Pixabay

«Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно», — сказал глава государства.

Такая поддержка особенно важна для семей, где дети в настоящее время не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за детьми, добавил президент.

Во время выступления с обращением к россиянам 25 марта Владимир Путин также предложил увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

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