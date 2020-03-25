Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Решение принято для избежания возникновения рисков для здоровья россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Установить, что дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации... определяется отдельным указом президента Российской Федерации», — приводит текст указа пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил о необходимости переноса голосования по поправкам к Конституции.

17 марта глава государства подписал указ о назначении голосования на 22 апреля.