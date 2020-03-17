Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

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РИА Новости

«Президент подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении. Так, голосование назначается на 22 апреля. На голосование, согласно указу, выносится следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» 16 марта Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. Как отмечали в Кремле, альтернативные даты для проведения голосования, кроме 22 апреля, по состоянию на 16 марта не рассматривались.