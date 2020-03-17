Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Президент подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Так, голосование назначается на 22 апреля. На голосование, согласно указу, выносится следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

16 марта Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. 

Как отмечали в Кремле, альтернативные даты для проведения голосования, кроме 22 апреля, по состоянию на 16 марта не рассматривались

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