Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний», — сказал он.
По его словам, дата проведения голосования должна быть формализована указом главы государства Владимира Путина. Песков напомнил, что ранее Путин согласился с вариантом проведения голосования 22 апреля.
Песков призвал дождаться этого указа президента, подчеркнув, что пока дискуссий о переносе голосования не ведётся.
Также он заявил, что указ может появиться «в течение нескольких дней».
27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.