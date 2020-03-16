Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний», — сказал он.

По его словам, дата проведения голосования должна быть формализована указом главы государства Владимира Путина. Песков напомнил, что ранее Путин согласился с вариантом проведения голосования 22 апреля.

Песков призвал дождаться этого указа президента, подчеркнув, что пока дискуссий о переносе голосования не ведётся.

Также он заявил, что указ может появиться «в течение нескольких дней».

27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.