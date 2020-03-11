Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
  • © duma.gov.ru

Авторами документа стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Отмечается, что изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса.

27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.

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