Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Авторами документа стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Отмечается, что изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса.
27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.
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