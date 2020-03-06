Путин поручил ввести ответственность за нарушения при голосовании 22 апреля

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Президент России Владимир Путин поручил внести в Административный и Уголовный кодексы изменения, согласно которым ответственность за нарушения при проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию будет такой же, как и на президентских выборах.

Об этом он заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Путин сообщил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить по модели закона о президентских выборах.

«Это значит, что и ответственность за нарушения процедуры должна быть такой же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что поручил внести соответствующие изменения в Административный и Уголовный кодексы.

Также президент призвал парламентские партии направить наблюдателей на избирательные участки. Он отметил, что «все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры, и результатами, которые не вызывали бы сомнений».

Также Путин заявил, что поправки в Конституцию являются востребованными.

27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.

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