Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

«Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна, и, конечно, поправки востребованы», — цитирует его ТАСС.

Также президент заявил о необходимости не допустить новых попыток раскачки ситуации в России.

«Нам недостаточно просто провести черту под определённым этапом развития нашей страны — нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимости новых попыток раскачки страны», — сказал Путин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в нижнюю палату парламента поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции, изложенные на 24 страницах.

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